Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Продажные  *элиты*  Европы полностью  куплены  США...Эти продажные  руководители  пошлют  свои  войска  воевать  ,  п...«Чревато для само...
  • Eduard
    Да яйцами(бычьими) их закидать надо было!Замарал руки: про...
  • Eduard
    Барака Обама аж пасет свое престарелое протеже,всё пытается у власти оставить!Замарал руки: про...

Москва и Бишкек договорились о совместных усилиях в противостоянии терроризму

Москва и Бишкек договорились о совместных усилиях в противостоянии терроризму

Россия и Киргизия договорились о совместных усилиях в противостоянии терроризму. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства по итогам консультаций по вопросам региональной и европейской безопасности в Бишкеке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
что еще за договор ? Вы забыли как таджики убивали в 1092 -1994 годах русских ? как отняли у них все квартиры ? И какие то договора ? С кем ? с фашистами ? Охуевшие Вы полностью без мозгов
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх