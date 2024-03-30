Москва и Бишкек договорились о совместных усилиях в противостоянии терроризму

Россия и Киргизия договорились о совместных усилиях в противостоянии терроризму. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства по итогам консультаций по вопросам региональной и европейской безопасности в Бишкеке.
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