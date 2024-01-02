Утром 1 января москвичка подожгла паспорт у входа в развлекательный клуб. Гражданка попыталась оправдаться перед правоохранителями.
В Брянске 22-летнюю девушку задержали за сожжение паспорта
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Бреслова
не надо никаких мер пресечения, выбросить на Укру пусть минные поля переползает, она ведь больше не гражданка России!
Ответить
3 час.
Игорь Егоров
Среди молодых российских женщин, это обычное явление, они у нас воспитаны на сказочных фильмах и сами обычно ничего делать на умеют, а вот сжечь паспорт на телефон- это поступок... печально.
Ответить
49 мин.
Свежие комментарии