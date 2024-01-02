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Царьград

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В Брянске 22-летнюю девушку задержали за сожжение паспорта

В Брянске 22-летнюю девушку задержали за сожжение паспорта

Утром 1 января москвичка подожгла паспорт у входа в развлекательный клуб. Гражданка попыталась оправдаться перед правоохранителями.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
не надо никаких мер пресечения, выбросить на Укру пусть минные поля переползает, она ведь больше не гражданка России!
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3 час.
Игорь Егоров
Среди молодых российских женщин, это обычное явление, они у нас воспитаны на сказочных фильмах и сами обычно ничего делать на умеют, а вот сжечь паспорт на телефон- это поступок... печально.
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49 мин.

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