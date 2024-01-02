В Брянске 22-летнюю девушку задержали за сожжение паспорта

не надо никаких мер пресечения, выбросить на Укру пусть минные поля переползает, она ведь больше не гражданка России!

Игорь Егоров

Среди молодых российских женщин, это обычное явление, они у нас воспитаны на сказочных фильмах и сами обычно ничего делать на умеют, а вот сжечь паспорт на телефон- это поступок... печально.