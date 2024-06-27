Финансовые загадки, которые до сих пор не может разгадать каждый второй россиянин

Денежные загадки, с которыми сталкивается каждый второй россиянин: как не стать жертвой финансовых иллюзий В современном мире, где информация льется отовсюду, а финансовые инструменты становятся все более сложными, разобраться в вопросах личных финансов может быть непросто.
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