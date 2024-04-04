Растет число венчурных проектов сегмента MilitaryTech

Российские инвестфонды отмечают рост числа стартапов, разрабатывающих технологии в области MilitaryTech, а также увеличение интереса венчурных инвесторов к ним, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные таких инветфондов.
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