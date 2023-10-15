Эксперт рассказал об отрасли сыроделия в России

Контрсанкции положительно отразились на отрасли сыроделия в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игоря Бухарова, в стране увеличилось количество производителей сыров и их видов.
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