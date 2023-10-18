В Ассоциации банков России рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Волуйков рассказал RTVI, когда лучше взять ипотечный кредит<strong>Россиянам, желающим взять ипотечный кредит, стоит подождать один-два года, если им позволяют условия.
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