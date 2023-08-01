Экс-глава правительства Красноярского края стал обвиняемым в превышении полномочий

Следователи завершили расследование дела экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина о превышении должностных полномочий при строительстве метрополитена, его передали прокурору края для решения вопроса о направлении в суд.
Следователи завершили расследование дела экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина о превышении должностных полномочий при строительстве метрополитена, его передали прокурору края для решения вопроса о направлении в суд.
Свежие комментарии