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Экс-глава правительства Красноярского края стал обвиняемым в превышении полномочий

Экс-глава правительства Красноярского края стал обвиняемым в превышении полномочий

Следователи завершили расследование дела экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина о превышении должностных полномочий при строительстве метрополитена, его передали прокурору края для решения вопроса о направлении в суд.

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