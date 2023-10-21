Bloomberg: США и Израиль обсуждают создание нового кабмина в Газе

Maxar Technologies/Handout via REUTERS Официальные лица США и Израиля, видят будущее сектора Газа без ХАМАС и уже приступили к обсуждению будущего политического устройства в регионе, в том числе возможность формирования временного правительства при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН) и правительств арабских стран, сообщили информированные источники в американском правительстве агентству Bloomberg в субботу, 21 октября.
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