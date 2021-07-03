Коронавирус в РК: За прошедшие сутки зарегистрировано 2765 новых случаев

За прошедшие сутки зарегистрировано 2765 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 797, в городе Алматы – 385, в городе Шымкенте – 131, в Акмолинской области – 98, в Актюбинской области – 35, в Алматинской области – 88, в Атырауской области – 137, в ВКО – 83, в Жамбылской области – 37, в ЗКО – 157, в Карагандинской области – 463, в Костанайской области – 53, в Кызылординской области – 33, в Мангистауской области – 142, в Павлодарской области – 65, в СКО – 20, в Туркестанской области – 41.