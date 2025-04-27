Эксперт назвал популярный сегмент жилья у россиян

Более 80% сделок с недвижимостью в России приходится на жилье стоимостью до 10 млн рублей. На сегмент от 10 млн до 20 млн рублей приходится 13% сделок, а на недвижимость дороже 20 млн рублей — всего 4%, рассказал «Известиям» 27 апреля генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний.