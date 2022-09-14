В Ставропольском крае установлен подозреваемый в присвоении более трех миллионов рублей

В Ставропольском крае установлен подозреваемый в присвоении более трех миллионов рублей

В дежурную часть полиции Ставрополя обратился руководитель частного предприятия по сборке и монтажу каркасных домовладений.

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