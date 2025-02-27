Исследователи представили новый инструмент для скрининга проблем со зрительным восприятием у людей, перенесших инсульт

Бесплатный инструмент, разработанный специалистами Даремского и Оксфордского университетов, может помочь медицинским работникам быстрее выявлять трудности в зрительном восприятии у пациентов после инсульта.
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