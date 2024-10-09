Telegraph: Зеленский отправится в Лондон после отмены встречи с Байденом

Там он встретится с премьером Великобритании Стармером и новым генсеком НАТО Рютте Президент Украины Владимир Зеленский после отказа президента Соединенных Штатов Джо Байдена от встречи, помимо встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в четверг прибудет и в Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает издание Telegraph.