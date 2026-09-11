Медведева рассказала, как поменялась жизнь после свадьбы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Российская фигуристка, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, что изменилось после того, как она вышла замуж за хореографа Ильдара Гайнутдинова.