Банкиры раскритиковали законопроект об «Антифишинге» и «Антифроде»

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает внести коррективы в законопроект о создании государственных информационных систем (ГИС) для борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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