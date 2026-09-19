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ТАСС

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Наблюдатель от ОП отметил высокую активность россиян в Гонконге на выборах

Наблюдатель от ОП отметил высокую активность россиян в Гонконге на выборах

ГОНКОНГ, 19 сентября. /ТАСС/. Российские граждане, проживающие в Специальном административном районе КНР Гонконге (Сянгане), демонстрируют высокую активность на выборах в Госдуму РФ.

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