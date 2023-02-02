Военнослужащие ВСУ, проходившие обучение в Британии, сдались в плен через 20 минут первого боя

Группа украинских солдат проходила подготовку на британской военной базе Воркоп 21 день.Стало известно о том, что "доблестные" украинские солдаты, проходившие обучение военному делу в Великобритании, сдались через 20 минут после своего первого боя.
Группа украинских солдат проходила подготовку на британской военной базе Воркоп 21 день.Стало известно о том, что "доблестные" украинские солдаты, проходившие обучение военному делу в Великобритании, сдались через 20 минут после своего первого боя.
Свежие комментарии