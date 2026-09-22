Житель Нытвы украл колонку за 5 тысяч у малознакомой женщины

В Нытве завершено расследование дела 44-летнего мужчины, который в апреле в состоянии опьянения проник в квартиру малознакомой женщины и попытался похитить музыкальную колонку стоимостью 5 тысяч рублей, но был остановлен вернувшейся хозяйкой.