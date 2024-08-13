Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Второй Курск для Путина и третий для России

Второй Курск для Путина и третий для России

Юрий Кот За последнее столетие Курск уже дважды всплывал в истории России в самые поворотные точки истории.

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Комментарии
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d
demyr150648
В любом случае потеря обстановки и наступившие последствия не могут быть просто так спущены в условиях политической неопределенности в стране. Слишком много действует самых разных враждебных факторов, пусть и не синхронно, но постоянно подрывающих Россию.  У нас не царская Армия, которая боролась с большевиками несколько лет, и не Советская, которая плюнула на госпереворот и предательство Горбачева и Ельцина, и была безразлична к судьбе страны на практике,  но тот инструмент насилия и воздействия, который имеем мы сейчас сильно отличается от тех прошлых армий. Не хочу вдаваться. Практика войны  противоречива, но предательство в верхах и бардак несомненны, и это было во всех после афганских, в смысле, либерастических временах. И они не изменились. Страна не превращена в военный лагерь.  Нами правит горстка осатаневших от денег  олигархов, грабящих и предающих страну. Низы в армии это хорошо понимают и чувствуют на своей шкуре, на своей жизни и на 200-х и 300-х. Сам, лежал в пенсионном возрасте в госпитале и насмотрелся. А верхи, видимо, в раздрае. Но предательство и коррупция там такие, что мы не можем провести мало-мальскую операцию времен Второй мировой. Мне было страшно, когда это ничтожество Шойгу вещал ареопагу в погонах, что мы захватили вроде как 2 пулемета, или что вроде такой же пурги. Разве этот комсомолец может чем-то командовать? И таких так он,, выросших на протекциях  уева гора. Нам нужна другая, не покупная и наемная, а народная армия. И талантливый и порядочный комсостав. Помните Изюм-Барвенковскую операцию, которая полностью на совести Тимошенко. Потом бежали до Сталинграда. Чтобы потом взад-обратно через моря крови. Второй раз хоть с Шойгу-Герасимовым или новым министром, который в военном деле не понимает, такого повторить не можем! Верховный, очнись!
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7 час.
Александр Денисов
Как Вова сказал про ПЛ &quot;Курск&quot; - &quot;... она утонула...&quot;, потом у него трубы северного потока &quot;утонули&quot;, теперь вот откровенное предательство неких генералов и гибель мирных жителей. Слушать местного губера не захотел, ему военные сказки красивые расскажут. Потом. А потом как он это назовет? Недоразумением?
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