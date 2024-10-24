Инсайдер назвал необычный вариант продолжения карьеры Франко Колапинто

WilliamsЯркий дебютант Формулы 1 сезона 2024 года Франко Колапинто места в чемпионате мира на следующий год не имеет, поскольку поддерживающая пилота команда Williams укомплектовала свой состав на ближайшие годы.
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