ЛЮСИНЭ АВЕТЯН КБ - Нет, не то, что вы подумали, не Конструкторское Бюро (или шарашка), а Конкуренция Бл*дей.
КБ
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ЛЮСИНЭ АВЕТЯН КБ - Нет, не то, что вы подумали, не Конструкторское Бюро (или шарашка), а Конкуренция Бл*дей.
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