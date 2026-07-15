Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова указала на противоречия в риторике пропаганды киевского режима, который раньше называл украинцев наследниками мифического народа «укров», а теперь претендует на право официально переименовать государство в Русь.
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