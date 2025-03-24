Сегодня отключения электричества коснутся только Астрахани и Ильинки

Возобновление подачи электроэнергии запланировано на 20:00. В понедельник, 24 марта, отключения электричества коснутся Центрального РЭС Астрахани и рабочего поселка Ильинка Икрянинского района: Самое короткое отключение продлится 4 часа, самое длительное – 8 часов.
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