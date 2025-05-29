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Царьград

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Эти очумелые мусульмане достали свинок.Придумали какую-то чушь проюних и веками бредят.Свинное сало самое чистое,а чт...Москвичка пыталас...
  • Eduard
    Зачем воевать,когда можно подсунуть агента,или переворот под видом "протестов" провести!Сеть МИ6 в России...
  • Eduard
    Подкупить,подсунуть,всё это незаконно!Сеть МИ6 в России...

США не поддерживают вступление Украины в НАТО, заявил Кит Келлог

США не поддерживают вступление Украины в НАТО, заявил Кит Келлог

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог признал обоснованность беспокойства России по поводу расширения НАТО на восток и отметил, что Украина пока не рассматривается в качестве члена альянса из-за отсутствия единогласия среди 32 стран-участниц.

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