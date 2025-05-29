США не поддерживают вступление Украины в НАТО, заявил Кит Келлог

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог признал обоснованность беспокойства России по поводу расширения НАТО на восток и отметил, что Украина пока не рассматривается в качестве члена альянса из-за отсутствия единогласия среди 32 стран-участниц.
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