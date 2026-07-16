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Регионы России

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Ученые МГУ разработали метод создания компактных оптических элементов для квантовых компьютеров

Ученые МГУ разработали метод создания компактных оптических элементов для квантовых компьютеров

Исследователи физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова создали новую теоретическую модель и действующую экспериментальную установку для управления поляризацией света в чипах квантового компьютера.

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