Ученые МГУ разработали метод создания компактных оптических элементов для квантовых компьютеров

Исследователи физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова создали новую теоретическую модель и действующую экспериментальную установку для управления поляризацией света в чипах квантового компьютера.
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