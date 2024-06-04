Что о человеке может сказать его почерк: интересные факты

Исследованием почерка человека занимаются сразу две науки. Одну из них, графологию, исследователи окрестили псевдонаукой, тогда как вторая, почерковедение, активно используется, к примеру, в судебной экспертизе.
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