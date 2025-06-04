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Политический вестник

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Отмена нулевого полетного задания для наших ядерных сил мгновенно приведет Запад в чувство

Отмена нулевого полетного задания для наших ядерных сил мгновенно приведет Запад в чувство

Российский ответ на атаку ВСУ в районе российских военных аэродромов под Иркутском и Мурманском, в результате которой был нанесен ущерб российским стратегическим бомбардировщикам, обсуждается в эти дни в военной среде всего мира.

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Комментарии
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Михаил
Ничего из этого не приведёт запад в чувство...они обнаглели от безнаказанности и нашей трусости и слабости по отношении к ним.
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1 д.
Коська
&quot;.... Мы воюем не просто с оговорками и с оглядкой, а буквально со связанными руками и ногами. Мы опасаемся, что в конфликт открыто вмешаются страны Европы&quot; ТОГДА НУ ЕГО НАФИГ ВСЕ И ПОШЛИ ПИТЬ НЕМЕЦКОЕ ПИВО, это развяжет нам, и руки, и ноги, и языки, и прочие органы, и все будет ОК, они командуют, наглеют, а мы &quot;ШО ИЗВОЛИТЕ&quot;!!! А может все таки не БЗДЕТЬ И  ВКЛЮЧИТЬ ИМ ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ, А, путем УТОПЛЕНИЯ АНГЛИЧАНКИ, КОТОРАЯ СТРАДАЕТ МЕДВКЕЖЬЮ БОЛЕЗНЬЮ  И ПОСТОЯННО ГАДИТ?????Вы уверены, что после конкретного разговора наших Кинжалов, Ярсов, Посейдонов, кто то решится подписаться за АНГЛИЮ???? НЕТ КОНЕЧНО!!!!Так что граждани настоящий полковник,, оставьте свои страхи для себя и Вам подобных!!!!
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14 час.
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