Российский ответ на атаку ВСУ в районе российских военных аэродромов под Иркутском и Мурманском, в результате которой был нанесен ущерб российским стратегическим бомбардировщикам, обсуждается в эти дни в военной среде всего мира.
Отмена нулевого полетного задания для наших ядерных сил мгновенно приведет Запад в чувство
Комментарии
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Михаил
Ничего из этого не приведёт запад в чувство...они обнаглели от безнаказанности и нашей трусости и слабости по отношении к ним.
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1 д.
Коська
".... Мы воюем не просто с оговорками и с оглядкой, а буквально со связанными руками и ногами. Мы опасаемся, что в конфликт открыто вмешаются страны Европы" ТОГДА НУ ЕГО НАФИГ ВСЕ И ПОШЛИ ПИТЬ НЕМЕЦКОЕ ПИВО, это развяжет нам, и руки, и ноги, и языки, и прочие органы, и все будет ОК, они командуют, наглеют, а мы "ШО ИЗВОЛИТЕ"!!! А может все таки не БЗДЕТЬ И ВКЛЮЧИТЬ ИМ ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ, А, путем УТОПЛЕНИЯ АНГЛИЧАНКИ, КОТОРАЯ СТРАДАЕТ МЕДВКЕЖЬЮ БОЛЕЗНЬЮ И ПОСТОЯННО ГАДИТ?????Вы уверены, что после конкретного разговора наших Кинжалов, Ярсов, Посейдонов, кто то решится подписаться за АНГЛИЮ???? НЕТ КОНЕЧНО!!!!Так что граждани настоящий полковник,, оставьте свои страхи для себя и Вам подобных!!!!
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14 час.
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