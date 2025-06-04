Отмена нулевого полетного задания для наших ядерных сил мгновенно приведет Запад в чувство

Коська

".... Мы воюем не просто с оговорками и с оглядкой, а буквально со связанными руками и ногами. Мы опасаемся, что в конфликт открыто вмешаются страны Европы" ТОГДА НУ ЕГО НАФИГ ВСЕ И ПОШЛИ ПИТЬ НЕМЕЦКОЕ ПИВО, это развяжет нам, и руки, и ноги, и языки, и прочие органы, и все будет ОК, они командуют, наглеют, а мы "ШО ИЗВОЛИТЕ"!!! А может все таки не БЗДЕТЬ И ВКЛЮЧИТЬ ИМ ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ, А, путем УТОПЛЕНИЯ АНГЛИЧАНКИ, КОТОРАЯ СТРАДАЕТ МЕДВКЕЖЬЮ БОЛЕЗНЬЮ И ПОСТОЯННО ГАДИТ?????Вы уверены, что после конкретного разговора наших Кинжалов, Ярсов, Посейдонов, кто то решится подписаться за АНГЛИЮ???? НЕТ КОНЕЧНО!!!!Так что граждани настоящий полковник,, оставьте свои страхи для себя и Вам подобных!!!!