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В Ивано-Франковске уничтожен склад ВСУ с F-16

В Ивано-Франковске уничтожен склад ВСУ с F-16

Российские военные нанесли масштабный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине. Об этом в понедельник, 26 августа, рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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