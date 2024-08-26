В Ивано-Франковске уничтожен склад ВСУ с F-16

Российские военные нанесли масштабный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине. Об этом в понедельник, 26 августа, рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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