Геологи нашли неожиданную причину сильных землетрясений в Японии

Подводный вулкан, известный как подводная гора Даичи-Касима, находящийся на затопленной Тихоокеанской тектонической плите, может быть причиной серии необъяснимых сильных землетрясений в течение последних 40 лет, утверждает новое исследование.
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