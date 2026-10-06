Премьер Украины Корецкий анонсировал сокращение 4000 вакансий

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий объявил о сокращении более четырёх тысяч вакантных должностей в центральных органах власти для оптимизации работы госаппарата.
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