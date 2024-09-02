"Самое страшное время для родителей". Анекдоты о современной школе

Поднимаем настроение перед учебным годом и вспоминаем, что в школе много веселого Вчера у школьников прошли праздничные мероприятия по поводу Дня знаний, а сегодня у них и у родителей начинаются тяжелые будни нового учебного года.
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