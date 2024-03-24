МО Польши: российская ракета нарушила воздушное пространство республики

Российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство Польши, заявило Минобороны республики. По данным ведомства, ракету зафиксировали в районе города Осердув неподалёку от украинской границы в 4:23 (6:23 мск).
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