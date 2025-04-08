Ракета с кораблем "Союз МС-27" стартовала с Байконура

Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-27" утром 8 апреля стартовала с космодрома Байконур на МКС, сообщили в телеграм-канале Роскосмоса.
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