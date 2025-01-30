Более 50 иностранных наблюдателей из 20 стран приняли участие в «Безопасной Арктике-2025»

Накануне в столице Поморья состоялось открытие международных учений «Безопасная Арктика-2025»Заместитель главы МЧС России Роман Курынин поприветствовал руководителей и экспертов пожарных и спасательных служб из более чем 20 стран.
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