«Ответный удар». Раскрыта цель пошлин Евросоюза против США

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе© РИА Новости / Алексей Витвицкий Евросоюз рассматривает возможность введения ответных пошлин против США, в результате которых будет нанесен удар по электорату президента страны Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.