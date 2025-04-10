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«Ответный удар». Раскрыта цель пошлин Евросоюза против США

«Ответный удар». Раскрыта цель пошлин Евросоюза против США

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе© РИА Новости / Алексей Витвицкий Евросоюз рассматривает возможность введения ответных пошлин против США, в результате которых будет нанесен удар по электорату президента страны Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.

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Комментарии
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Лев Добрый
Если Трамп откажется от признания евро в качестве резервной валюты, Евросоюз моментально сядет в лужу!🤠👍👈😜
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