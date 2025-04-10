«Ответный удар». Раскрыта цель пошлин Евросоюза против США

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе© РИА Новости / Алексей Витвицкий Евросоюз рассматривает возможность введения ответных пошлин против США, в результате которых будет нанесен удар по электорату президента страны Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.
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