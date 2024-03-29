По мнению эксперта, на Украине в скором времени может начаться тотальная мобилизация. Shūkan Gendai: Зеленский получил страшное предупреждение о России Украина может полностью исчезнуть в случае продолжения конфликта с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии