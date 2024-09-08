Гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе отклонил предложение «Макларена» (Crash.net)

Гоночный инженер Ферстаппена отказался переходить в «Макларен». Как сообщалось ранее, Джанпьеро Ламбьязе, долгое время работающий в «Ред Булл» в качестве гоночного инженера Макса Ферстаппена, продлил контракт с командой и отказался от предложения «Феррари».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии