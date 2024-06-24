Всем привет, мои обещанные осознания от поездки в Турцию город Алания.

Я была в Алании в Турции 15 лет назад, мне было 23 года и на тот момент я могла выпить спиртное в компании, есть все подряд, я была не замужем, у меня не было детей, я много работала и мало отдыхала, я не смотрела в сторону духовности, и совсем не задумывалась на тему души, духа, сердца, духовного пробуждения и у меня не было более 10 подписчиков ВК, с которыми я могла бы делиться своими мыслями и творчеством.