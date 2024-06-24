Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    греческий йогурт, сметана, оливковое масло - чтобы легче выскакивало?Турецкий огуречны...
  • Ингерман Ланская
    эти клоуны поставили оценку уровня савейскага образования - 90% малограмотных..... Образованные люди воду и зубную па...5 самых знамениты...
  • Александр Шентябин
    На мой взгляд все гораздо проще! Из личного житейского опыта: выбалтыванием чужих тайн занимаются люди ради повышения...Почему так сложно...

Всем привет, мои обещанные осознания от поездки в Турцию город Алания.

Всем привет, мои обещанные осознания от поездки в Турцию город Алания.

Я была в Алании в Турции 15 лет назад, мне было 23 года и на тот момент я могла выпить спиртное в компании, есть все подряд, я была не замужем, у меня не было детей, я много работала и мало отдыхала, я не смотрела в сторону духовности, и совсем не задумывалась на тему души, духа, сердца, духовного пробуждения и у меня не было более 10 подписчиков ВК, с которыми я могла бы делиться своими мыслями и творчеством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх