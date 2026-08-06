Почему летом обостряется варикоз, чем опасны отёки и как изменилось лечение вен в Крыму

Снять чугунную обувь и наконец вытянуть ноги – привычный вечерний ритуал для многих. Но что, если за ним скрывается не просто усталость после долгого дня? НЕ ТОЛЬКО ВОЗРАСТ Отёки к вечеру, тяжесть в ногах, судороги, выступающие сосуды – эти симптомы многие воспринимают как временное неудобство.
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