Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

122 подписчика

Почему летом обостряется варикоз, чем опасны отёки и как изменилось лечение вен в Крыму

Почему летом обостряется варикоз, чем опасны отёки и как изменилось лечение вен в Крыму

Снять чугунную обувь и наконец вытянуть ноги – привычный вечерний ритуал для многих. Но что, если за ним скрывается не просто усталость после долгого дня? НЕ ТОЛЬКО ВОЗРАСТ Отёки к вечеру, тяжесть в ногах, судороги, выступающие сосуды – эти симптомы многие воспринимают как временное неудобство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии