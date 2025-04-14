Нижегородцы назвали оптимальный возраст для рождения первого ребенка

Нижегородцы назвали оптимальный возраст для рождения первенца. Опрос провел сервис SuperJob. Как выяснилось, 32% жителей Нижнего Новгорода считают, что для женщины оптимальный возраст для рождения первого ребёнка — от 19 до 24 лет.