Нижегородцы назвали оптимальный возраст для рождения первого ребенка

Нижегородцы назвали оптимальный возраст для рождения первенца. Опрос провел сервис SuperJob. Как выяснилось, 32% жителей Нижнего Новгорода считают, что для женщины оптимальный возраст для рождения первого ребёнка — от 19 до 24 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии