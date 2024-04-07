Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Противники войны в Газе вылили красную жидкость перед кортежем Байдена

Противники войны в Газе вылили красную жидкость перед кортежем Байдена

Противники израильской военной операции в секторе Газа вылили в субботу красную жидкость на дорогу, по которой президент США Джо Байден возвращался домой из церкви, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

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