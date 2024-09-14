В Wildberries масштабный сбой.😡 Товары, доставленные недавно в ПВЗ, ушли на возврат, а с клиентов за это начали списывать деньги.
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В Wildberries масштабный сбой.😡 Товары, доставленные недавно в ПВЗ, ушли на возврат, а с клиентов за это начали списывать деньги.