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Госпитализировали 4947, заболели свыше 13,6 тыс. человек: статистика за сутки в Украине

Госпитализировали 4947, заболели свыше 13,6 тыс. человек: статистика за сутки в Украине

По состоянию на утро пятницы, 15 октября, в Украине официально подтверждены 2 610 899 случая заражения коронавирусом.

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