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Мастер освоил резку твердых пород медью: метод, которым пользовались древние египтяне

Мастер освоил резку твердых пород медью: метод, которым пользовались древние египтяне

Древнеегипетский метод резки камней. Как насчет того, чтобы разрезать твердый камень мягкой медью? Кажется невозможным? На самом деле возможно и такое, хотя на первый взгляд теория обработки камня свидетельствует о противоположном.

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