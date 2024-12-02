В Госдуме предложили запретить курение на ходу

Зампредседателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов от партии «Новые люди» в понедельник, 2 декабря, направил главе Минздрава России Михаилу Мурашко обращение, где предложил запретить курение на ходу.
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