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Болдуин разрыдался на заседании по делу об убийстве оператора Хатчинс 

Болдуин разрыдался на заседании по делу об убийстве оператора Хатчинс 

Суд в американском штате Нью-Мексико прекратил дело против актёра Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс в ходе подготовки к съёмкам киноленты «Ржавчина»«Суд удовлетворяет ходатайство о закрытии дела без права на пересмотр», — сказала судья Мэри Марлоу Соммер.

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