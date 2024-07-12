Болдуин разрыдался на заседании по делу об убийстве оператора Хатчинс 

Суд в американском штате Нью-Мексико прекратил дело против актёра Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс в ходе подготовки к съёмкам киноленты «Ржавчина»«Суд удовлетворяет ходатайство о закрытии дела без права на пересмотр», — сказала судья Мэри Марлоу Соммер.
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