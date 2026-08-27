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Любовь как вера: 6 известных россиянок, принявших ислам ради мужчин

Любовь как вера: 6 известных россиянок, принявших ислам ради мужчин

Кто-то из них принял ислам и остался в нем навсегда, кто-то вернулся к прежней вере, а кто-то годами живет рядом с мусульманской культурой, не делая официальных заявлений.

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