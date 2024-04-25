Джолион Палмер: «Удивлюсь, если Норрис не выиграет гонку в 2024-м. Ландо ничем не уступает лучшим после Ферстаппена»

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер сообщил, что Ландо Норрис способен выиграть титул, а также прокомментировал многолетний контракт британца с «Маклареном» и отсутствие побед.
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