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Business Daily

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Monjaro EM-i: большой гибрид Geely выходит на глобальную сцену

Monjaro EM-i: большой гибрид Geely выходит на глобальную сцену

Geely выходит на новый уровень европейской экспансии. После электромобиля E5, подключаемого гибрида Starray и компактного E2 китайская марка готовит для глобального рынка свой новый флагман — большой SUV Monjaro EM-i.

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