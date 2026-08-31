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Honda, Yamaha, Kawasaki: какие марки лидируют на вторичном рынке мототехники в России

Honda, Yamaha, Kawasaki: какие марки лидируют на вторичном рынке мототехники в России

Рынок подержанных мотоциклов в России демонстрирует рост: продажи в июле увеличились на 8 %. По данным агентства «АВТОСТАТ», в июле нынешнего года россияне приобрели около 17,2 тысячи мотоциклов с пробегом — это на 8 % больше, чем в аналогичном месяце 2025 года.

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